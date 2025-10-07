Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonla görüştü. Ankara kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve küresel güvenlik konuları gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini, liderlerin hem mevcut iş birliklerini hem de bölgesel krizleri değerlendirdiklerini bildirdi.

“TÜRKİYE, GAZZE’DE ATEŞKES İÇİN YOĞUN ÇABA HARCIYOR”

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yoğun bir diplomasi yürüttüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini” ifade etti.

Erdoğan ayrıca, bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için tüm tarafların sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sonlandırılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan, bu konuda Türkiye’nin barış için çabalarını sürdüreceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Ukrayna-Rusya savaşının da adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye’nin barış için çalışmayı sürdüreceğini” ifade etti.