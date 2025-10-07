Serdar Öktem suikastinde yeni detaylar ortaya çıktı: Talimat yurt dışından geldi!

İstanbul’un Şişli ilçesinde, Büyükdere Caddesi’nde dün akşam saatlerinde avukat Serdar Öktem’in içinde bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı Türkiye’yi sarsmıştı.

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda saldırının kar maskeli ve siyah giyimli 5 kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Zanlıların kullandığı aracın sahte plakalı olduğu da belirlendi.

Ekipler, saldırganların bir benzinlikte nakit ödeme yaparak yakıt aldığını tespit edince iz sürmeye başladı. Bu bilgi üzerinden yapılan analizler sonucunda zanlıların Arnavutköy’de oldukları saptandı.

Polis ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin giriş-çıkışlarında uygulama noktaları kurarak tüm araçları durdurdu. Denetim sırasında bir taksi içinde bulunan 5 saldırgan yakalandı, taksi şoförü de gözaltına alındı.

SİLAHLAR ORMANDA BULUNDU

Yakalanan saldırganlar, sorgularında saldırıda kullandıkları silahları bir çanta içinde ormana attıklarını itiraf etti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan aramalarda 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, kar maskeleri ve eldivenleri olayda kullanılan suç aletleriyle birlikte buldu.

Yaklaşık 2 saat içinde yakalanan saldırganların ifadeleri üzerine operasyon genişletildi. Olayla bağlantılı 6 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyet birimlerinin yaptığı ortak çalışmada, suikastın talimatının yurt dışında bulunan bir organize suç örgütü üyesi tarafından verildiği tespit edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişilerle bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının bir suç örgütünün Serdar Öktem’e yönelik husumeti nedeniyle gerçekleştiğini değerlendiriyor.

Yetkililer, Öktem’in geçmişte yaptığı koruma taleplerine ilişkin tüm prosedürlerin eksiksiz yerine getirildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Avukat Serdar Öktem, dün Büyükdere Caddesi’nde trafikte beklerken kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıya uğramıştı. Olay yerinde çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah kovanı bulunmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Öktem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili ilk açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntüleri doğrultusunda, olayı gerçekleştiren 5 şüpheli ile kaçmalarına yardım eden 1 kişi olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşından küçüktür.”

Adli Tıp Kurumu’nun ön otopsi raporuna göre, Öktem’in baş, yüz ve kol bölgesine isabet eden mermilerden en az birer tanesinin öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı: “Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu ölüm meydana gelmiştir.”