2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? İşte yeni durum

2026 yılı yaklaşırken bedelli askerlik ücretine yapılacak olası zam gündeme geldi. Her yıl memur maaş katsayısı ve enflasyon oranına göre belirlenen bedelli askerlik tutarının, 2026 yılında ne kadar olacağı merak konusu oldu.

Bedelli askerlik ücretleri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre yeniden düzenleniyor. 2025’in ikinci yarısında 280 bin 850 TL olarak uygulanan bedelli askerlik tutarı, 2026 yılında memur maaş artışı ve enflasyon farkı dikkate alınarak tekrar belirlenecek.

Enflasyon ve maaş artışı bedeli etkileyecek

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 2026 yılı bedelli askerlik ücretine dair ilk tahminler ortaya çıktı. Son üç aylık enflasyon farkı %2,38 olarak hesaplanırken, 8. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenen %11’lik zam da bu orana eklenecek.

Bu iki oranın birleşimiyle, memur maaşlarında toplamda %13,65 oranında bir artış öngörülüyor.

Yeni bedelli askerlik ücreti 319 bin TL’ye yükselebilir

Sözcü’nün aktardığı bilgilere göre, 2026 yılında memur aylık katsayısının 1,329945 seviyesine çıkması durumunda, bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 319 bin 186 TL’ye ulaşması öngörülüyor.

Buna göre, 2026 yılının ilk yarısında bedelli askerlik yapmayı planlayanlar, yaklaşık 40 bin TL civarında ek bir maliyetle karşı karşıya kalabilir.

