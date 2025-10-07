Korkutan sarsıntı! 6,6 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası tsunami alarmı

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Papua Yeni Gine’nin Morobe Eyaleti’nde yer alan Lae kentinin 26 kilometre batısı-güneybatısında güçlü bir deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 100 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin 6,6 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Papua Yeni Gine Ulusal Afet Yönetimi Merkezi, kıyı bölgelerindeki vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Yetkililer, deniz seviyesindeki değişimleri gözlemlemeye devam ettiklerini ve risk durumuna göre yeni bir değerlendirme yapılacağını belirtti.

Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.