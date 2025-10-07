Tanju Özcan’a yurt dışı yasağı! “Nefret ve ayrımcılık” davası sürüyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, sığınmacılara yönelik aldığı kararlar nedeniyle açılan “nefret ve ayrımcılık” davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Özcan’a adli kontrol şartı olarak yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tanju Özcan’a yurt dışı yasağı! “Nefret ve ayrımcılık” davası sürüyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan sığınmacılara ilişkin aldığı kararlar nedeniyle “nefret ve ayrımcılık” suçlamasıyla yargılandığı davada adli kontrol tedbirine tabi tutuldu.

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada, Özcan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Mahkeme, davanın ilerleyen süreçte detaylı olarak incelenmesi için duruşmayı 7 Ekim 2025 tarihine erteledi.

“GEREKÇE BİLE BELİRTİLMEDEN YASAK KONULDU”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kararla ilgili olarak Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Özcan, geçmişte sığınmacılara yönelik aldığı kararlar nedeniyle hakkında çok sayıda şikâyet yapıldığını, ancak bu şikâyetlerin tamamı hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

Özcan, hakkındaki yeni soruşturmanın sonucunda davanın açıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı “Soruşturma sonucunda da Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemece, açılan dava üzerine duruşma tarihi verildi. Bu arada hakim değişmiş, yeni hakim duruşmaya birkaç gün kala aniden savcılığa tutuklama dahil, hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerekli olup olmadığını sormuştur.”

“SAVCILIK ‘GEREK YOK’ DEDİ, MAHKEME YASAK KOYDU”

Tanju Özcan, açıklamasının devamında, savcılığın adli kontrol kararına gerek olmadığını belirtmesine rağmen mahkemenin bu yönde karar aldığını ifade etti: “Savcılık makamı tarafından 'herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur' denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur.”

NE OLMUŞTU?

Tanju Özcan hakkında açılan dava, Bolu Belediyesi’nin Suriyeli ve diğer sığınmacılara yönelik aldığı kararlar nedeniyle başlatılmıştı. Özcan, 2021 yılında yaptığı bazı açıklamalar ve alınan belediye kararlarıyla gündeme gelmiş, bu kararların “nefret söylemi” ve “ayrımcılık” içerdiği iddiasıyla hakkında suç duyuruları yapılmıştı.

Soruşturma sürecinde birçok dosya takipsizlikle sonuçlanmış olsa da, sonrasında yeniden açılan bu dava, Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Bakan Tekin’den eğitimde birlik mesajı: “Aynı hedefe yönelmiş bir aile olacağız”Bakan Tekin’den eğitimde birlik mesajı: “Aynı hedefe yönelmiş bir aile olacağız”Gündem
Bu fiyatlar bir daha gelmez! A101 9 Ekim kataloğu yayında!Bu fiyatlar bir daha gelmez! A101 9 Ekim kataloğu yayında!Market
tanju özcan
Günün Manşetleri
“Acımasız dünya sendromuna karşı iyiliği savunacağız!”
“Aynı hedefe yönelmiş bir aile olacağız”
"Gelişmeler geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor”
İsrail’in 2 yıllık Gazze saldırılarında bilanço ağır
Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
Küresel Sumud Filosu vatandaşları Türkiye’ye dönüyor
Silahla paylaşım yapanlara dev operasyon!
Muğla’dan Diyarbakır’a uzanan suç zinciri
İstanbul dahil 20 il için kuvvetli yağış uyarısı!
İşte cezalar ve yargı sürecinin detayları
Çok Okunanlar
İstanbul dahil 20 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul dahil 20 il için kuvvetli yağış uyarısı!
Parası yastık altında olanlar dikkat! Parası yastık altında olanlar dikkat!
Altında tarihi tırmanış! 7 Ekim güncel altın fiyatları Altında tarihi tırmanış! 7 Ekim güncel altın fiyatları
Marmara’da 7.8 büyüklüğünde deprem olur mu? Marmara’da 7.8 büyüklüğünde deprem olur mu?
Meteorolojiden sağanak uyarısı: 29 il için alarm verildi! Meteorolojiden sağanak uyarısı: 29 il için alarm verildi!