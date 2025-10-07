Tanju Özcan’a yurt dışı yasağı! “Nefret ve ayrımcılık” davası sürüyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan sığınmacılara ilişkin aldığı kararlar nedeniyle “nefret ve ayrımcılık” suçlamasıyla yargılandığı davada adli kontrol tedbirine tabi tutuldu.

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada, Özcan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Mahkeme, davanın ilerleyen süreçte detaylı olarak incelenmesi için duruşmayı 7 Ekim 2025 tarihine erteledi.

“GEREKÇE BİLE BELİRTİLMEDEN YASAK KONULDU”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kararla ilgili olarak Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Özcan, geçmişte sığınmacılara yönelik aldığı kararlar nedeniyle hakkında çok sayıda şikâyet yapıldığını, ancak bu şikâyetlerin tamamı hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

Özcan, hakkındaki yeni soruşturmanın sonucunda davanın açıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı “Soruşturma sonucunda da Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemece, açılan dava üzerine duruşma tarihi verildi. Bu arada hakim değişmiş, yeni hakim duruşmaya birkaç gün kala aniden savcılığa tutuklama dahil, hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerekli olup olmadığını sormuştur.”

“SAVCILIK ‘GEREK YOK’ DEDİ, MAHKEME YASAK KOYDU”

Tanju Özcan, açıklamasının devamında, savcılığın adli kontrol kararına gerek olmadığını belirtmesine rağmen mahkemenin bu yönde karar aldığını ifade etti: “Savcılık makamı tarafından 'herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur' denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur.”

NE OLMUŞTU?

Tanju Özcan hakkında açılan dava, Bolu Belediyesi’nin Suriyeli ve diğer sığınmacılara yönelik aldığı kararlar nedeniyle başlatılmıştı. Özcan, 2021 yılında yaptığı bazı açıklamalar ve alınan belediye kararlarıyla gündeme gelmiş, bu kararların “nefret söylemi” ve “ayrımcılık” içerdiği iddiasıyla hakkında suç duyuruları yapılmıştı.

Soruşturma sürecinde birçok dosya takipsizlikle sonuçlanmış olsa da, sonrasında yeniden açılan bu dava, Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.