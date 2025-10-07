Bakan Tekin’den eğitimde birlik mesajı: “Aynı hedefe yönelmiş bir aile olacağız”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’daki Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleştirilen “İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı”na katıldı. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve Türkiye genelinden gelen ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Tekin, eğitim sisteminde hem idari hem de insani anlamda güçlü bir bütünlük oluşturmak istediklerini belirterek, “Yapmak istediğimiz şey, sayısal büyüklük olarak birlikte hareket eden, aynı şeyi yapmak isteyen ve aynı hedefe yönelmiş, aynı azim ve kararlılıkla çalışan insanların bir araya geldiği bir aile ortamı oluşturmak.” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL’İN SOYKIRIMINA KARŞI EĞİTİMDE FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ”

Bakan Tekin, konuşmasında İsrail’in Gazze’deki saldırılarına da değindi. Eğitim kurumlarına bu konuda farkındalık oluşturacak çalışmalar yapılması talimatı verdiklerini belirtti.

Tekin, “İsrail'in soykırım ve vahşetini okullarda bir farkındalık oluşturması açısından eğitim kurumlarına yazı göndererek gönüllülük esasına dayalı çalışmalar yapılmasını istedik” dedi.

Amacın sadece bilgi aktarımı değil, insani değerlere sahip çıkan, haksızlığa karşı durabilen gençler yetiştirmek olduğunu belirten Tekin, “Bunu yetiştirmenin yolu, bu türden kural dışı davranışların sergilendiği ortamlarda, tepki gösteren ve bu insani değerlere sahip çıkan kuşağın yetiştirilmesi için bu farkındalıkları artıracak adımlardır.” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, hızla gelişen dünyada eğitim sistemlerinin teknolojiye ve trendlere uyum sağlama çabası içinde bazen asıl amaçtan uzaklaştığını belirtti.

Bu çerçevede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin önemine dikkat çekti: “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni, insanlığın ortak değerlerine sahip çıkan, insanın bizatihi insan olmasından kaynaklanan haklarını koruyan, saygı duyan ve bu konuda mücadele eden bir kuşak yetiştirmek hedefiyle uygulamaya koyduk.”

“BİZ MAZLUMUN YANINDA OLAN BİR DEVLET GELENEĞİYİZ”

Bakan Tekin, Türkiye’nin tarihi boyunca mazlumun yanında duran bir devlet geleneğine sahip olduğunu vurguladı: “Biz, binlerce yıllık devlet geleneğine sahip olan bir milletiz ve sahip olduğumuz bütün devlet gelenekleri, dünyada hep mazlumun yanında yer aldı. Dünyanın neresinde olursa olsun, zulme uğrayan insanlar 'bir gün Türkler gelecek ve bizi kurtaracak' ümidiyle yaşadılar. Biz devlet olarak böyle bir geleneğiz. Bizim çocuklarımız, dünyanın neresinde olursa olsun zulme karşı çıkan, mazlumların yanında olan bir devlet geleneğine sahip olduğunu bilmeli ve bu devlet geleneğine sahip çıkmalı.”

Türkiye’deki eğitim teşkilatının büyüklüğüne de dikkat çeken Tekin, bakanlığa bağlı 75 binden fazla kurum ve 1 milyon 250 bini aşkın öğretmen bulunduğunu belirtti. “18 milyon öğrenci ve 86 milyona yakın vatandaşımızla birebir temas halinde olan devasa bir yapıyız.” diyen Tekin, bu yapının ancak uyum içinde, ortak hedeflere yönelerek başarıya ulaşabileceğini vurguladı. “Attığımız adımların başarılı olmasının yegâne yöntemi, bu uzlaşıyı sağlamaktır. Eğer bunu yapamazsak, bu yolculuğu beraber yürüyemezsek, attığımız adımların hiçbir anlamı yok.” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMENLERLE DOĞRUDAN DİYALOG KURUYORUZ”

Bakan Tekin, göreve geldiği 2023 yılından itibaren öğretmenlerle doğrudan iletişim kurmak için çeşitli adımlar attıklarını anlattı. “Bütün öğretmen arkadaşlarımızla sohbet etmek için mekanizma oluşturmaya başladık ve öğretmenler odası etkinlikleri oluşturduk. Bazen planlanmış davetli programlar yaptık, bazen de habersiz ziyaret ederek okullarda samimi sohbetler gerçekleştirdik.” dedi.

Ayrıca, bakanlığın elektronik iletişim kanallarını aktif hale getirdiklerini ve “Türkiye zümreleri” adı verilen yeni bir iletişim ağı oluşturduklarını da söyledi.

Bakan Tekin, Erzurum’da düzenlenen toplantının da bu amacın bir parçası olduğunu ifade etti: “Bunu yapmak için kurumsal toplantı anlamında attığımız adımlardan birisi de şu anda bulunduğunuz toplantı ortamı. İlçe müdürlerimizi, 922 ilçenin tamamını kısımlar halinde 200-300 kişilik gruplar halinde toplantılara davet ettik. Bugün 300’ün üzerinde ilçe müdürümüzle beraberiz.”

Toplantının, bakanlığın çalışmalarını anlatmak, yöntemleri paylaşmak ve eğitim politikalarının ortak bir bakışla yürütülmesini sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.