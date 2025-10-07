Erdoğan’dan Suriye açıklaması: “Gelişmeler geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Gebele kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Erdoğan’dan Suriye açıklaması: “Gelişmeler geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor”
Yayınlanma:

Erdoğan, konuşmasında Türk dünyasının bölgesel istikrar ve güvenlikte daha etkin rol üstlenebileceğini belirterek, “Teşkilatımızın sözüne güvenilen, halkının yanında duran bir yapıya dönüşmesi büyük önem arz ediyor.” ifadelerini kullandı.

“Türk dünyası istikrarın teminatı olabilir”

Erdoğan, 3 Ekim’de idrak edilen Türk Devletleri İşbirliği Günü’nü tebrik ederek, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 16 yılda önemli bir ivme kazandığını vurguladı:

“Teşkilat, ‘dilde, fikirde, işte birlik’ anlayışıyla her geçen gün başarılarına yenilerini ekliyor. İnşallah bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni eleştirerek, “İnsanlığın vicdanını yaralayan birçok meseleye kayıtsız kalan bir sistemle karşı karşıyayız.” dedi.

“Suriye’deki gelişmeler geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor”

Suriye’de istikrarın sağlanmasının bölge güvenliği için hayati önemde olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Birçok zorlukla mücadele etmesine rağmen Suriye hükümetinin son 9 ayda kaydettiği gelişme, geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor.” diye konuştu.

Erdoğan, Türk devletlerinin Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma temelinde siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliğini artırması gerektiğini ifade etti.

“Gazze’de kalıcı barış için iki devletli çözüm şart”

Gazze’de yaşanan insanlık dramına da değinen Erdoğan, “66 bin masumun hayatını kaybettiği katliamların durması yönünde son gelişmeler memnuniyet vericidir. Ancak kalıcı barış, Filistin halkının uluslararası hukuktan doğan hakları temelinde iki devletli çözümle mümkündür.” dedi.

“Türkçe büyük dil modeli geliştirilmeli”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçe’nin dijital dünyada daha güçlü yer alması için “Türkçe büyük dil modeli” çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini belirtti.

“Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz. Cengiz Aytmatov’u anlatan bir eser ile Oğuz namelerini ortak alfabeyle basıyoruz. Bugün de liderlere birer adet takdim ediyoruz.”

“Türk dünyasının dayanışması güçleniyor”

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın zirveye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türk dünyasının Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız bırakmadığını görmekten mutluluk duyuyorum.” dedi.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyük Türk dünyasını daha da güçlendirerek çocuklarımıza miras bırakacak olanlar bizleriz. Gebele Bildirisi’nin tüm dost ülkelere hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in 2 yıllık Gazze saldırılarında bilanço ağır: 67 bin 173 can kaybı, 169 bin yaralıİsrail’in 2 yıllık Gazze saldırılarında bilanço ağır: 67 bin 173 can kaybı, 169 bin yaralıGündem
erdoğan suriye
Günün Manşetleri
“Acımasız dünya sendromuna karşı iyiliği savunacağız!”
“Aynı hedefe yönelmiş bir aile olacağız”
"Gelişmeler geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor”
İsrail’in 2 yıllık Gazze saldırılarında bilanço ağır
Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
Küresel Sumud Filosu vatandaşları Türkiye’ye dönüyor
Silahla paylaşım yapanlara dev operasyon!
Muğla’dan Diyarbakır’a uzanan suç zinciri
İstanbul dahil 20 il için kuvvetli yağış uyarısı!
İşte cezalar ve yargı sürecinin detayları
Çok Okunanlar
İstanbul dahil 20 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul dahil 20 il için kuvvetli yağış uyarısı!
Parası yastık altında olanlar dikkat! Parası yastık altında olanlar dikkat!
Altında tarihi tırmanış! 7 Ekim güncel altın fiyatları Altında tarihi tırmanış! 7 Ekim güncel altın fiyatları
Marmara’da 7.8 büyüklüğünde deprem olur mu? Marmara’da 7.8 büyüklüğünde deprem olur mu?
Meteorolojiden sağanak uyarısı: 29 il için alarm verildi! Meteorolojiden sağanak uyarısı: 29 il için alarm verildi!