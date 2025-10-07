Erdoğan’dan Suriye açıklaması: “Gelişmeler geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor”

Erdoğan, konuşmasında Türk dünyasının bölgesel istikrar ve güvenlikte daha etkin rol üstlenebileceğini belirterek, “Teşkilatımızın sözüne güvenilen, halkının yanında duran bir yapıya dönüşmesi büyük önem arz ediyor.” ifadelerini kullandı.

“Türk dünyası istikrarın teminatı olabilir”

Erdoğan, 3 Ekim’de idrak edilen Türk Devletleri İşbirliği Günü’nü tebrik ederek, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 16 yılda önemli bir ivme kazandığını vurguladı:

“Teşkilat, ‘dilde, fikirde, işte birlik’ anlayışıyla her geçen gün başarılarına yenilerini ekliyor. İnşallah bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni eleştirerek, “İnsanlığın vicdanını yaralayan birçok meseleye kayıtsız kalan bir sistemle karşı karşıyayız.” dedi.

“Suriye’deki gelişmeler geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor”

Suriye’de istikrarın sağlanmasının bölge güvenliği için hayati önemde olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Birçok zorlukla mücadele etmesine rağmen Suriye hükümetinin son 9 ayda kaydettiği gelişme, geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor.” diye konuştu.

Erdoğan, Türk devletlerinin Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma temelinde siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliğini artırması gerektiğini ifade etti.

“Gazze’de kalıcı barış için iki devletli çözüm şart”

Gazze’de yaşanan insanlık dramına da değinen Erdoğan, “66 bin masumun hayatını kaybettiği katliamların durması yönünde son gelişmeler memnuniyet vericidir. Ancak kalıcı barış, Filistin halkının uluslararası hukuktan doğan hakları temelinde iki devletli çözümle mümkündür.” dedi.

“Türkçe büyük dil modeli geliştirilmeli”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçe’nin dijital dünyada daha güçlü yer alması için “Türkçe büyük dil modeli” çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini belirtti.

“Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz. Cengiz Aytmatov’u anlatan bir eser ile Oğuz namelerini ortak alfabeyle basıyoruz. Bugün de liderlere birer adet takdim ediyoruz.”

“Türk dünyasının dayanışması güçleniyor”

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın zirveye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türk dünyasının Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız bırakmadığını görmekten mutluluk duyuyorum.” dedi.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyük Türk dünyasını daha da güçlendirerek çocuklarımıza miras bırakacak olanlar bizleriz. Gebele Bildirisi’nin tüm dost ülkelere hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.