Yeni belediye başkanına saldırı! Evinin önünde 13 yerinden bıçaklandı!

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Herdecke Belediye Başkanı seçilen Iris Stalzer, evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. 13 bıçak darbesi aldığı belirtilen Stalzer’in hayati tehlikesi sürüyor.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Herdecke ilçesinin yeni belediye başkanı Iris Stalzer, evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. 13 bıçak darbesi aldığı belirtilen Stalzer’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, 28 Eylül’de yapılan seçimlerin ikinci turunda Herdecke Belediye Başkanı seçilen Iris Stalzer, öğle saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı. Saldırının ardından evine kadar ulaşmayı başaran Stalzer için evlatlık oğlu ve kızı polis ve ambulans çağırdı.

13 BIÇAK DARBESİYLE AĞIR YARALANDI

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Stalzer’e önce evinde müdahale etti. Hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Stalzer’in 13 bıçak darbesiyle ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Saldırının ardından polis bölgede geniş çaplı operasyon başlatırken, cinayet bürosu soruşturmayı devraldı. Stalzer’in evlatlık çocuklarından biri, annesinin birkaç kişinin saldırdığını söylediğini belirterek ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Saldırının nedeni henüz açıklanmadı. Olayın arka planında siyasi bir motivasyon olup olmadığı da netlik kazanmadı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Iris Stalzer, eylül ayındaki yerel seçimlerin ikinci turunda yüzde 52,8 oy alarak belediye başkanı seçilmişti. Stalzer’in 1 Kasım’da görevine başlaması planlanıyordu.

MERZ VE SPD'DEN TEPKİ MESAJLARI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı “korkunç” olarak nitelendirerek, “Seçilmiş Belediye Başkanı Stalzer’in hayatından endişe ediyor ve tamamen iyileşmesini umuyoruz. Ailesi ve sevdikleriyle dayanışma içindeyiz.” ifadelerini kullandı.

SPD Parlamento Grubu Başkanı Matthias Miersch ise Berlin’de yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanı Stalzer’in bu korkunç eylemden sağ çıkmasını umuyorum.” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

almanya belediye başkanı
