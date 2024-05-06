Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi

Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyonun öngörülerinin üzerinde kalmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi

Yıllık enflasyonun gıdada gerilediği diğer gruplarda yükseldiği ifade edildi. Enflasyonun öngörülerin üzerinde olduğu belirtildi.

Merkez Bankası, nisan ayı enflasyon verilerinin ardından aylık fiyat gelişmeleri ile ilgili raporunu yayınladı.

Raporda, "Hizmet grubunda aylık fiyat artışı yüksek seyretmeye devam etmiş, son dönemde öne çıkan alt gruplara ek olarak, güçlü artış kaydeden ulaştırma hizmetleri aylık enflasyonunda bayram etkisi hissedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Aylık üretici fiyat artışının güçlü seyrini korurken, yıllık üretici enflasyonunun yükselmeye devam ettiği belirtildi.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, fiyat artışlarının genele yayıldığı ve sermaye malları dışında kalan gruplarda daha belirgin olduğunun gözlendiği kaydedildi.

Merkez Bankasının hazırladığı raporda "Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle, B ve C göstergelerinin aylık artış oranları zayıflama eğilimini korumakla birlikte Enflasyon Raporu öngörülerinin üzerinde kalmaya devam etmiş, göstergelerin yıllık enflasyonları ise bir miktar artış kaydetmiştir" değerlendirmesi yapıldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Merkez Bankası # enflasyon
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