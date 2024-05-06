Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan terörle mücadele mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubai merkezli El Arabiya kanalında, terörle mücadele ve mevcut bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

"SOMUT BİR İRADE GÖRMEMİZ GEREKİYOR"

Bakan Hakan Fidan, Irak hükümetinin, PKK sorunun merkezi yönetim tarafından halledilmesi gerektiğine ikna olduğunu söyledi. “Ortak bir koordinasyon mekanizmasına ihtiyacımız var” diyen Hakan Fidan, Bağdat’tan PKK’ya karşı somut bir adım beklediklerini ifade etti.

- Koordinasyon mekanizmasından önce Türkiye olarak Irak tarafının da PKK’yı, tehdit olarak algıladığını ve bununla mücadele etme konusunda bir irade ortaya koyduğunu, harekete geçtiğini görmemiz gerekiyor. Bunu gördükten sonra, koordinasyon süreci zaten kendiliğinden gelir. Koordinasyondan maksat, Türkiye'nin yapacağı operasyonlara engel çıkarmak ise, o zaman bunun adı koordinasyon değil başka bir şey olur.

"SURİYE İLE BİRLİKTE OLURSA NE ÂLÂ"

Bakan Hakan Fidan, bölücü teröre karşı Irak’ın kuzeyinde operasyonların devam edeceğini belirtti. Suriye sınırında da PKK varlığına müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

- Bu konuda bizim hiçbir tavizimiz olamaz. Terörle mücadelemize devam edeceğiz. Bunu Suriye rejimi ile koordinasyon içerisinde yapabilirsek, ne ala. Aksi takdirde biz kendimiz, bu mücadeleye devam ederiz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ile hızlanan normalleşme sürecine de değindi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin, Ankara’ya yapacağı ziyaretin tarihi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Fidan, Mısır ile özellikle siyasi, askeri ve ekonomik konularda çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.