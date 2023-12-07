Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı! İşte Toplam Rezerv Miktarı

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Aralık haftasında 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve rekor kırdı.

Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı! İşte Toplam Rezerv Miktarı
Son Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. Merkez Bankası'ndan paylaşılan verilerle birlikte toplam rezerv miktarı da belli oldu. Açıklanan toplam rezerv miktarıyla Merkez Bankası, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve rekor kırdı.

Merkez Bankası Rezerv Miktarı Ne Kadar?

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, 1 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 236 milyon dolar artışla 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Kasım'da 90 milyar 997 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar yükselişle 136 milyar 493 milyon dolardan 140 milyar 149 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 1 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 41 milyar 691 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 42,3'e karşılık geldi.

Merkez Bankası Enflasyon Değerlendirmesini Yayımladı! Doğal Gaz Harcaması Ön Plana ÇıktıMerkez Bankası Enflasyon Değerlendirmesini Yayımladı! Doğal Gaz Harcaması Ön Plana ÇıktıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Merkez Bankası # Merkez Bankası rezervleri # rekor
Çok Okunanlar
Elektrikli Bisiklet, Smart TV, Ofis Malzemeleri... Hepsi 8 Aralık'tan Sonra BİM'de!
Elektrikli Bisiklet, Smart TV, Ofis Malzemeleri... Hepsi 8 Aralık'tan Sonra BİM'de!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Çok Sayıda Üründe İndirimler Başladı!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Çok Sayıda Üründe İndirimler Başladı!
İstanbul'da Barajların Su Seviyeleri Kaça Yükseldi? İSKİ'ye Göre Güncel Veriler
İstanbul'da Barajların Su Seviyeleri Kaça Yükseldi? İSKİ'ye Göre Güncel Veriler
Uyuduğunuz Yere Limonu İkiye Bölerek Koyun!
Uyuduğunuz Yere Limonu İkiye Bölerek Koyun!
AFAD'a ve Kandilli 'ye Göre Nerede Deprem Oldu? Bugün Deprem Mi Oldu?
AFAD'a ve Kandilli 'ye Göre Nerede Deprem Oldu? Bugün Deprem Mi Oldu?
Öne Çıkanlar Erdoğan'dan Yunanistan'a Yeşil Işık! "Biz Sizi Tehdit Etmiyoruz Ama..." Erdoğan'dan Yunanistan'a Yeşil Işık! "Biz Sizi Tehdit Etmiyoruz Ama..." O Eski Ata'dan Eser Yok Artık! O Eski Ata'dan Eser Yok Artık!