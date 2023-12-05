Merkez Bankası Enflasyon Değerlendirmesini Yayımladı! Doğal Gaz Harcaması Ön Plana Çıktı

Merkez Bankası, kasım ayı enflasyon değerlendirmesini yayımladı. Enflasyon değerlendirme raporunda doğal gaz harcaması öne çıktı.

Değerlendirmede yıllık enflasyonun gıda ve temel mal gruplarında gerilerken, enerji başta olmak üzere diğer ana gruplarda yükseldi.

Enerji grubunda mevsimsel koşullara bağlı olarak tüketimin artmasıyla doğalgazda bedelsiz kullanım sınırının yani ilk 25 metreküpün aşıldığını belirtildi.

Merkez Bankası doğalgaz kaleminden aylık tüketici enflasyonuna gelen etkinin tahminlerle uyumlu gerçekleşerek 1,01 puan olduğunu ifade etti.