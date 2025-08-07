Merkez Bankası rezervlerinde 5 hafta sonra ilk düşüş! 2,8 milyar dolarlık gerileme yaşandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin rezerv verilerini açıkladı. Buna göre, bankanın toplam rezervleri bir haftada 2 milyar 860 milyon dolar azalarak 168 milyar 988 milyon dolara geriledi. Bu düşüşle birlikte 5 haftalık yükseliş serisi sona erdi.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDE EŞ ZAMANLI DÜŞÜŞ

TCMB verilerine göre döviz rezervleri, 1 milyar 716 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 625 milyon dolardan 84 milyar 909 milyon dolara düştü. Altın rezervleri ise 1 milyar 144 milyon dolarlık gerilemeyle 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara indi.

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri de gerileme kaydetti. Bir önceki hafta 64 milyar 450 milyon dolar olan net rezervler, 1 Ağustos haftasında 1 milyar 251 milyon dolarlık azalışla 63 milyar 199 milyon dolara düştü.