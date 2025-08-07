Merkez Bankası rezervlerinde 5 hafta sonra ilk düşüş! 2,8 milyar dolarlık gerileme yaşandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasında 2,86 milyar dolarlık düşüşle 168,99 milyar dolara indi. Böylece 5 hafta süren kesintisiz yükseliş sona ermiş oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Merkez Bankası rezervlerinde 5 hafta sonra ilk düşüş! 2,8 milyar dolarlık gerileme yaşandı
Yayınlanma:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin rezerv verilerini açıkladı. Buna göre, bankanın toplam rezervleri bir haftada 2 milyar 860 milyon dolar azalarak 168 milyar 988 milyon dolara geriledi. Bu düşüşle birlikte 5 haftalık yükseliş serisi sona erdi.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDE EŞ ZAMANLI DÜŞÜŞ

TCMB verilerine göre döviz rezervleri, 1 milyar 716 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 625 milyon dolardan 84 milyar 909 milyon dolara düştü. Altın rezervleri ise 1 milyar 144 milyon dolarlık gerilemeyle 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara indi.

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri de gerileme kaydetti. Bir önceki hafta 64 milyar 450 milyon dolar olan net rezervler, 1 Ağustos haftasında 1 milyar 251 milyon dolarlık azalışla 63 milyar 199 milyon dolara düştü.

Başından silahla vurulmuş halde bulunan Teslime ile ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktıBaşından silahla vurulmuş halde bulunan Teslime ile ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktıYurt
Tarım Kredi Market’te indirim yağmuru! 08–10 Ağustos tarihleri arasında onlarca üründe dev fırsatTarım Kredi Market’te indirim yağmuru! 08–10 Ağustos tarihleri arasında onlarca üründe dev fırsatMarket
Merkez Bankası
Günün Manşetleri
Gazze'de son 24 saatte katliam
Türkiye, Suriye’nin mücadelesini destekleyecek
Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mektubu
İstanbul’da suçla mücadelede büyük başarı
Diploması sahte, savunması pişkin
FETÖ elebaşının kuzeninden Atatürk ve Erdoğan’a hakaret
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine darbe
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ticaret Bakanlığı’ndan uyarı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir! Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor!
Motorin fiyatlarında sert düşüş! Motorin fiyatlarında sert düşüş!