Başından silahla vurulmuş halde bulunan Teslime ile ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kalfaköy Mahallesi’ndeki orman yolunda dün gece saatlerinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Saat 23.30 sıralarında silah sesleri duyulması üzerine bölgeye yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, orman yolunun kenarında başından tabancayla vurulmuş genç bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Hayatını kaybeden kadının, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan olduğu belirlendi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak Hanedan’ın erkek arkadaşı Efe F. (19)’yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Efe F.’nin Hanedan’ı vurulduğu yerden yaklaşık 50 metre sırtında taşıdığı ortaya çıktı.

Efe F.’nin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, “Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde cansız bedenini buldum” şeklinde çelişkili bir ifade verdiği belirlendi.

İlk polis sorgusunda ise ifadesini değiştiren Efe F., şu iddialarda bulundu:

“Arkadaşlarımızla birlikte taksiyle olay yerine gittik. Teslime, çantasından silahı çıkarıp kendine ateş etti. Ben de vurulduğu yerden sırtımda taşıdım ve 112’yi aradım.”

Olay yeri soruşturmasında, Teslime Hanedan ile Efe F. ve yanlarında bulunan arkadaşları Ali P., Doğa Ç., Elif Sıla A. ve Umut B.'nin birlikte taksiyle bölgeye geldikleri belirlendi. Taksi şoförü de grubu orman yolunda indirdiğini polis ekiplerine doğruladı.

Cinayetle ilgili olarak Efe F. ile birlikte toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Teslime Hanedan’ın ailesinin Mersin’in Mut ilçesinde yaşadığı öğrenildi.