Merkez Bankası rezervlerinde rekor artış: 167 milyar doları aştı

TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 24 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 537 milyon dolar artarak 99 milyar 328 milyon dolara çıktı. Bu, 17 Ocak'ta 96 milyar 791 milyon dolar seviyesinde bulunan döviz rezervlerinde önemli bir artış anlamına geliyor.

Altın rezervleri de aynı dönemde 1 milyar 721 milyon dolar artışla 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi. Altın rezervlerindeki bu artış, TCMB'nin toplam rezervlerine büyük katkı sağladı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Toplam rezervlerdeki bu artış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tarihindeki en yüksek seviyeyi işaret ediyor. 24 Ocak itibarıyla, TCMB'nin toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artarak 167 milyar 560 milyon dolara ulaşmış oldu.