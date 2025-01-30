2,5 aylık bebeğe kayyum atandı: Topuk kanı krizi

M.Ç. (40) ve S.Ç. (35) çifti, 2,5 ay önce özel bir hastanede dünyaya gelen bebekleri M.T.'nin topuk kanı testine tabi tutulmasını ve aşı olmasını reddetti. Hastaneden gerekli evrakları imzalayarak taburcu olan aile, daha sonra evlerine döndü. Ancak hastane durumu ilgili sağlık ocağına, sağlık ocağı da Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlığın şikâyeti üzerine Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkeme sürecinde ailenin ifadesi alındı ve 2,5 aylık bebeğe kayyum atanmasına karar verildi. Aile, mahkemeye bebeğin vasisi olarak M.Ç.'nin kardeşi F.Ç.'yi bildirdi.

Baba M.Ç., mahkeme kararına tepki göstererek "Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor?" diyerek duruma karşı çıktı. Daha önce doğan çocuğunda da topuk kanı aldırmadığını ve herhangi bir sorun yaşamadığını belirten M.Ç., Türk Tabipler Birliği’ni (TTB) suçladı ve “Topuk kanı aldırmadığım için bana terörist muamelesi yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, topuk kanı testinin yerine tükürük veya idrar testlerinin kullanılabileceğini savunan baba, “Bebeğin topuğunun delinmesi enfeksiyon riski taşıyor” dedi. Mahkemelerin bu konuda baskı altında olduğunu iddia eden M.Ç., “Türk Tabipler Birliği kapatılsın” çağrısında bulundu.

Ailenin avukatı Bülent Şeker ise, müvekkilinin daha önce doğan çocuğu için de topuk kanı testini reddettiğini ve herhangi bir hukuki süreç yaşanmadığını belirtti. “Bu testle tespit edilen hastalıkların tedavi edildiği değil, sadece ilerlemesinin durdurulduğu söyleniyor. Müvekkilim de buna inanmadığı için test yaptırmak istemiyor” diye konuştu.

Aile, mahkeme kararının gözden geçirilmesini talep ederken, hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.