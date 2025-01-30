"Panelcilere" siber suç operasyonu: 35'i çocuk 68 kişi gözaltında!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı olarak kullanılan “panel” adlı sorgulama sistemi üzerinden elde edilen bilgilerin sosyal medya platformlarında devlet güvenliğini tehlikeye atacak şekilde paylaşıldığını tespit etti. Başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, sanal devriye ekipleri aktif olarak görev aldı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin çok sayıda kişinin kişisel verilerine izinsiz eriştiği, bu bilgileri sosyal medya üzerinden ifşa ettiği veya para karşılığı üçüncü şahıslara sattığı belirlendi. Ayrıca, elde edilen verilerle özellikle genç kızlar ve çocukların hedef alındığı, mağdurlara şantaj yapıldığı ve bu kişilerin psikolojik baskı sonucu intihara sürüklenecek noktaya kadar zorlandığı ortaya çıktı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle, yasa dışı panel sistemini kullanan ve aralarında yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi ve bilgisayar programcılarının da bulunduğu 68 şüphelinin adresleri tespit edildi. İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek tüm şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve otomatik tüfek ele geçirilirken, şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan 35 şüphelinin çocuk olması dikkat çekerken, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 327. maddesi kapsamında “Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme” suçlamasıyla işlem yapılacağı öğrenildi.