"Panelcilere" siber suç operasyonu: 35'i çocuk 68 kişi gözaltında!

İstanbul’da, sahte panel sistemi aracılığıyla kişisel verileri ele geçirerek sosyal medyada paylaşan ve satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 35’i çocuk olmak üzere toplam 68 şüpheli gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
"Panelcilere" siber suç operasyonu: 35'i çocuk 68 kişi gözaltında!
Yayınlanma:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı olarak kullanılan “panel” adlı sorgulama sistemi üzerinden elde edilen bilgilerin sosyal medya platformlarında devlet güvenliğini tehlikeye atacak şekilde paylaşıldığını tespit etti. Başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, sanal devriye ekipleri aktif olarak görev aldı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin çok sayıda kişinin kişisel verilerine izinsiz eriştiği, bu bilgileri sosyal medya üzerinden ifşa ettiği veya para karşılığı üçüncü şahıslara sattığı belirlendi. Ayrıca, elde edilen verilerle özellikle genç kızlar ve çocukların hedef alındığı, mağdurlara şantaj yapıldığı ve bu kişilerin psikolojik baskı sonucu intihara sürüklenecek noktaya kadar zorlandığı ortaya çıktı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle, yasa dışı panel sistemini kullanan ve aralarında yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi ve bilgisayar programcılarının da bulunduğu 68 şüphelinin adresleri tespit edildi. İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek tüm şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve otomatik tüfek ele geçirilirken, şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan 35 şüphelinin çocuk olması dikkat çekerken, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 327. maddesi kapsamında “Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme” suçlamasıyla işlem yapılacağı öğrenildi.

“Sazan Sarmalı” yöntemiyle dolandırıcılık: 7 zanlı tutuklandı“Sazan Sarmalı” yöntemiyle dolandırıcılık: 7 zanlı tutuklandıYurt
operasyon siber suç
Günün Manşetleri
"Panelcilere" siber suç operasyonu
MSB'den açıklama
Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi
56 yeni ilaç geri ödeme listesine alındı
İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler!
PKK'ya ait 12 sığınak imha edildi!
Yolcu uçağı ile helikopter çarpışarak düştü!
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı
Hamas'tan esir değişimiyle ilgili kritik açıklama
Fed faiz kararını açıkladı
Çok Okunanlar
İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler!
Çalışmadan emekli olmak mümkün: 15 bin TL ek ödeme Çalışmadan emekli olmak mümkün: 15 bin TL ek ödeme
Uzmanlar o iki ilçeyi uyardı: "60 bin yapının %35'i depreme dayanıksız" Uzmanlar o iki ilçeyi uyardı: "60 bin yapının %35'i depreme dayanıksız"
Galatasaray'da şok ayrılık Galatasaray'da şok ayrılık
Altın fiyatları hareketlendi! İşte 30 Ocak güncel altın fiyatları Altın fiyatları hareketlendi! İşte 30 Ocak güncel altın fiyatları