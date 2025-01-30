“Sazan Sarmalı” yöntemiyle dolandırıcılık: 7 zanlı tutuklandı

Mersin’de, "sazan sarmalı" adı verilen dolandırıcılık yöntemiyle nakliye firmasını büyük bir vurgunla dolandırdığı iddia edilen 7 zanlı tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
“Sazan Sarmalı” yöntemiyle dolandırıcılık: 7 zanlı tutuklandı
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Mersin'deki nakliye firması, farklı illerden gelen televizyon ve beyaz eşyaları taşıyan iki tırın alıcılarına teslim edilmesi gereken yüklerle dolandırıldı. Şüpheliler, “sazan sarmalı” adı verilen bir yöntemi kullanarak, nakliye şoförlerine ve yüklenici firmalara yanlış yönlendirmeler yaparak, eşyaların Mersin’e yönlendirilmesini sağladı. Bu şekilde, tırlar alıcıya ulaşmadı ve eşyalar farklı depolarda saklanarak çalındı.

Emniyet güçleri, dolandırıcılık şebekesinin izini sürerek, şüphelilerin eşyaları sakladığı depoyu tespit etti. Yapılan operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonunda zanlılardan 7’si tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Depolarda yapılan aramalarda çok sayıda televizyon ve beyaz eşya ele geçirildi. Bu operasyonla, çete üyelerinin yurt çapında faaliyet gösterdiği ve büyük bir dolandırıcılık ağı kurdukları ortaya çıktı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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