Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde çalışmak üzere Ticaret Uzman Yardımcısı işe alımı yapacak

Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 15 Ticaret Uzman Yardımcısı alacak. İşte o bölümler...

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Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde çalışmak üzere Ticaret Uzman Yardımcısı işe alımı yapacak
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Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 15 Ticaret Uzman Yardımcısı alacak. Aşağıdaki bölümlerden mezun olanlar başvurabilir. 

-Bilgisayar Mühendisliği

-Bilişim Sistemleri Mühendisliği

-Elektrik Mühendisliği

-Elektronik Mühendisliği

-Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

-Endüstri Mühendisliği

-Yapay Zekâ Mühendisliği

-Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği

-Yazılım Mühendisliği

-Fizik Mühendisliği

-Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

-Matematik

-İstatistik

İlan detaylarına Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım Platformu  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)   üzerinden ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2025

Başarılar dileriz.

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