Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde çalışmak üzere Ticaret Uzman Yardımcısı işe alımı yapacak
Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 15 Ticaret Uzman Yardımcısı alacak. İşte o bölümler...
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Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 15 Ticaret Uzman Yardımcısı alacak. Aşağıdaki bölümlerden mezun olanlar başvurabilir.
-Bilgisayar Mühendisliği
-Bilişim Sistemleri Mühendisliği
-Elektrik Mühendisliği
-Elektronik Mühendisliği
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği
-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
-Endüstri Mühendisliği
-Yapay Zekâ Mühendisliği
-Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği
-Yazılım Mühendisliği
-Fizik Mühendisliği
-Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
-Matematik
-İstatistik
İlan detaylarına Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.
Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2025
Başarılar dileriz.