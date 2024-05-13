Merkez Bankası'ndan altın rekoru! İşte alınan altın miktarı

Merkez Bankası bu yılın ilk ayında 30 ton altın aldı. Dünya Altın Konseyi, Merkez Bankalarının aldığı altın miktarını açıkladı.

Başını Türkiye, Çin, Hindistan ve Kazakistan’ın başını çektiği 10 merkez bankasının 24 milyar dolarlık altın alımı çeyrek rekoru oldu.

Bu, 2000 yılına kadar uzanan veriler kullanıldığında herhangi bir çeyrekte kaydedilen en güçlü net talep seviyesi.

Bir önceki üç aylık rekoru ise 286 ton ile geçen yılın dördüncü çeyreğinde kırılmıştı.

Toplamda 290 ton altın satın alınırken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 30 tonla en çok altın alan banka oldu.