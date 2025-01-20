Merkez Bankası’ndan KKM hesapları için yeni adım!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında önemli bir karar aldı.
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Bugünden itibaren KKM hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemleri sona erdirildi.
TCMB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi doğrultusunda açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlanmıştır.
Bu kapsamda, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemleri 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.”