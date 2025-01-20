Merkez Bankası’ndan KKM hesapları için yeni adım!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında önemli bir karar aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Merkez Bankası’ndan KKM hesapları için yeni adım!
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 Bugünden itibaren KKM hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemleri sona erdirildi.

TCMB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi doğrultusunda açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlanmıştır.

Bu kapsamda, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemleri 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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