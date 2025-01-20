Merkez Bankası’ndan KKM hesapları için yeni adım!

Bugünden itibaren KKM hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemleri sona erdirildi.

TCMB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi doğrultusunda açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlanmıştır.

Bu kapsamda, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemleri 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”