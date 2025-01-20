Son dakika: Sivas'ta peş peşe deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı verilere göre, ilk sarsıntı saat 04.31’de Gürün ilçesi merkezli olarak meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.2, derinliği ise 6 kilometre olarak ölçüldü.

Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı bölge halkı tarafından hissedilirken, kısa süreli bir panik yaşandı. İlk belirlemelere göre, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Sabah saatlerinde aynı bölgede ikinci bir deprem daha meydana geldi. Saat 07.18’de kaydedilen bu sarsıntının büyüklüğü 3.3, derinliği ise 6.99 kilometre olarak açıklandı.