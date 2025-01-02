Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduatla ilgili kritik karar

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, bu kişilerin döviz ve Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanan destek uygulaması yürürlükten kaldırıldı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilere yönelik destek sağlayan mevzuatın kaldırıldığı bildirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile düzenleme resmi olarak yürürlüğe girdi.

Bu kararın, döviz yükümlülüğüne sahip tüzel kişilerin finansal işlemlerine yönelik politikada bir değişiklik anlamına geldiği ve piyasalarda etkilerinin yakından izleneceği ifade ediliyor.