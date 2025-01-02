AK Parti İstanbul’da yeni dönem: İlçe Başkan adayları açıklandı

AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, İstanbul’daki 19 ilçenin başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise yeni başkan adaylarını tebrik ederken, görevlerini devreden ilçe yönetimlerine teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son iki günde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantılarda yeni döneme dair stratejiler belirlenirken, ilçe başkan adaylarının listesi de netleştirildi. Erdoğan’ın tensipleriyle belirlenen adaylar, Abdullah Özdemir tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 ilçenin yeni başkan adaylarını tanıttı ve yeni dönemin İstanbul için hayırlı olmasını diledi. Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle belirlenen 19 ilçe başkan adayını tebrik ediyor, yeni dönemde başarılar diliyorum. Ayrıca bugüne kadar hizmet veren tüm ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”

İşte İstanbul’daki 19 İlçenin Başkan Adayları:

Bahçelievler - Uğur Yılmaz

Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe

Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran

Bayrampaşa - Mehmet Acar

Beyoğlu - Kasım Fırat

Büyükçekmece - Mahmut Yusuf

Çekmeköy - Erdem Koçoğlu

Esenyurt - Toğay Çoban

Fatih - Fatih Karaismailoğlu

Kadıköy - Ahmet Öztürk

Kartal - Haydar Göksoy

Kağıthane - Erkan Yıldırım

Maltepe - Serkan Bahadır

Sancaktepe - Feyzullah Torlak

Silivri - Sami Barlas

Sultangazi - İmdat Kamacı

Şişli - Serkan Polat

Tuzla - Şeref Çolak

Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya