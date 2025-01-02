AK Parti İstanbul’da yeni dönem: İlçe Başkan adayları açıklandı
AK Parti’de 8 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek 8. Olağan İstanbul İl Kongresi öncesinde önemli bir gelişme yaşandı.
AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, İstanbul’daki 19 ilçenin başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise yeni başkan adaylarını tebrik ederken, görevlerini devreden ilçe yönetimlerine teşekkürlerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son iki günde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantılarda yeni döneme dair stratejiler belirlenirken, ilçe başkan adaylarının listesi de netleştirildi. Erdoğan’ın tensipleriyle belirlenen adaylar, Abdullah Özdemir tarafından kamuoyuna duyuruldu.
Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 ilçenin yeni başkan adaylarını tanıttı ve yeni dönemin İstanbul için hayırlı olmasını diledi. Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle belirlenen 19 ilçe başkan adayını tebrik ediyor, yeni dönemde başarılar diliyorum. Ayrıca bugüne kadar hizmet veren tüm ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”
İşte İstanbul’daki 19 İlçenin Başkan Adayları:
Bahçelievler - Uğur Yılmaz
Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe
Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran
Bayrampaşa - Mehmet Acar
Beyoğlu - Kasım Fırat
Büyükçekmece - Mahmut Yusuf
Çekmeköy - Erdem Koçoğlu
Esenyurt - Toğay Çoban
Fatih - Fatih Karaismailoğlu
Kadıköy - Ahmet Öztürk
Kartal - Haydar Göksoy
Kağıthane - Erkan Yıldırım
Maltepe - Serkan Bahadır
Sancaktepe - Feyzullah Torlak
Silivri - Sami Barlas
Sultangazi - İmdat Kamacı
Şişli - Serkan Polat
Tuzla - Şeref Çolak
Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya