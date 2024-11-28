Merkez Bankası'ndan "sahte dolar" açıklaması

Merkez Bankası, sahte dolar ve euro ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir." denildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Merkez Bankası'ndan "sahte dolar" açıklaması
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sahte yabancı banknotlara ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Duyuruda, TCMB'nin banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, "Bu kapsamda son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla Bankamıza gönderilmiştir. Söz konusu sahte efektiflere dair Bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile paylaşılmıştır. Bunun yanında teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Banklalar Birliğinden de (TBB), sahte döviz banknotlarına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığına dair haberlerin yer aldığı kaydedilerek, "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır. Bankacılık sektörü, ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalışmaktadır." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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