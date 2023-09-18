Merkez Bankası'ndan TL ile ilgili yeni kararlar! Uygulama talimatı bankalara gönderildi

Merkez Bankası, bankacılık sistemiyle ilgili yeni kararlar aldı. TL'yi cazip kılmaya ve güçlendirmeye yönelik yeni adımlarla ilgili uygulama talimatı bankalara da gönderildi. İşte detaylar...

Merkez Bankası'ndan TL ile ilgili yeni kararlar! Uygulama talimatı bankalara gönderildi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini dönüştürmeye yönelik attığı adımlara yenilerini ekledi. TL payını artırma ve TL'yi tasarruf aracı haline getirme amacıyla hareket eden Merkez Bankası, mevcut düzenlemede yaptığı yenilemelerle bazı teşvik ve uygulama kolaylıkları getirdi.

Merkez Bankası, bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla birlikte, TL'yi güçlendirmeye yönelik olarak hem standart TL mevduatı destekleyen hem de kur korumalı hesaplardan standart TL mevduata geçişi özendiren yeni adımlar attı. Buna göre gerçek kişiler için TL payı artış hedefi yükseltildi.

TCMB, ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosunu yürürlükten kaldırmış, yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirmişti.

merkez bankası TL kararları

TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e yükseltildi.

Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidildi. TL'ye geçiş ve yenileme oranında eksik kalan kısmın gerçek kişi dönüşüm hesaplarıyla tamamlanması mümkün hale getirildi.

KOMİSYON UYGULAMASINDA TL'YE GEÇİŞ VE YENİLEME ORANLARI ESAS ALINDI

Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında yürürlükten kaldırılan eski TL payı rasyosuna göre komisyon uygulaması da sona erdirildi. Komisyon uygulamasında, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.

Uygulama talimatına göre, TL'ye geçiş ve yenileme oranı yüzde 100'ün altında olan bankalara yıllık yüzde 8 oranında, yüzde 100'ün üzerinde olan bankalara ise yıllık en fazla yüzde 4 olacak şekilde TL'ye geçiş oranına göre komisyon uygulanacak.

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HARCAMA MUKABİLİ KREDİLERDE MUAFİYET SINIRI YÜKSELTİLDİ

İhracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde 50 bin TL'nin üzerinde kredi kullandırılması durumunda kredinin belirlenen harcama alanlarında kullanıldığının belgelenmesi gerekiyor, aksi takdirde bankalar kredinin yüzde 30'u oranında menkul kıymet tesis ediyor ve bu krediler kredi büyümesi sınırına dahil oluyor.

Kredi akışını rahatlatmak amacıyla bu krediler için fatura muafiyet sınırı 250 bin TL'ye yükseltildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Merkez Bankası # Türk lirası # Kur korumalı mevduat
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