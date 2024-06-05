Merkez Bankası'ndan yeni FAST uygulaması! İşlem limiti belli oldu

Onay gerektiren ödemelerde FAST servisi devreye alındı. Merkez Bankası uygulamaya açtığı FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi öncelikli olarak ikinci el araç satış işlemlerinde kullanılmaya başlandı.

Ödeme sisteminde ilk aşamada 2 milyon lira işlem limiti uygulanacak.

Onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde kontrollü bir ortam sağlayacak olan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi, 31 Mayıs itibarıyla kullanıma açılmıştı.

Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin de FAST Sistemi'nin diğer katman servisleri gibi hızla yaygınlaşacağı öngörülüyor.