Merkez Bankası'ndan yeni karar! Faiz oranları yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont faiz oranlarında değişikliğe gitti. Söz konusu değişiklik, yapılan duyuruyla kamuoyuna paylaşıldı.

Reeskont faiz oranlarında değişikliğe gidildiğine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75 'ten yüzde 25,75'e çıkarıldı.

Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75'ten yüzde 26,75'e yükseltildi.

Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.