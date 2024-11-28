Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı! İşte toplam rezerv miktarı

Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı açıklandı. Buna göre, toplam rezervler, 22 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 45 milyon dolar azalışla 156 milyar 639 milyon dolara geriledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı! İşte toplam rezerv miktarı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte toplam rezerv miktarı da belli oldu.

15 Kasım'da 94 milyar 90 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 22 Kasım itibarıyla 3 milyar 355 milyon dolar düşüşle 90 milyar 735 milyon dolara indi.

Aynı tarihlerde 62 milyar 594 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri ise 3 milyar 310 milyon dolar artışla, 65 milyar 904 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 45 milyon dolar azalışla 156 milyar 684 milyon dolardan 156 milyar 639 milyon dolara düştü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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