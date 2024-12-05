Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi! İşte toplam rezerv miktarı

Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte bankanın toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi! İşte toplam rezerv miktarı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte, bankanın toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Buna göre, 22 Kasım'da 90 milyar 735 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 29 Kasım itibarıyla 2 milyar 83 milyon dolar artışla 92 milyar 818 milyon dolara çıktı.

22 Kasım'da 65 milyar 904 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri de 984 milyon dolar azalışla 29 Kasım tarihinde 64 milyar 920 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 99 milyon dolar artışla 156 milyar 639 milyon dolardan 157 milyar 738 milyon dolara çıktı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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