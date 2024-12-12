Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi! İşte toplam rezerv miktarı

Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Böylece, Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi! İşte toplam rezerv miktarı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Buna göre, 29 Kasım'da 92 milyar 818 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 6 Aralık itibarıyla 2 milyar 193 milyon dolar artışla 95 milyar 11 milyon dolara çıktı.

29 Kasım'da 64 milyar 920 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri ise 6 Aralık itibarıyla 541 milyon dolar azalışla 64 milyar 379 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 652 milyon dolar artışla 157 milyar 738 milyon dolardan 159 milyar 390 milyon dolara çıktı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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