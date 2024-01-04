Metal İşçileri ve İşveren Arasında Anlaşma Sağlanamadı! Türk Metal Teklifi Kabul Etmedi

Binlerce metal işçisinin zam görüşmelerinden anlaşma çıkmadı. İşveren maaş zammında teklifini yükseltti, ancak özlük haklarında geriye gidiş önerdi. Türk Metal Sendikası teklifi kabul etmedi.

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Türk Metal Sendikası ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürüyor.

Sendika saatlik ücretlerin 65 liraya çıkarılması, sosyal haklarla birlikte toplamda yüzde 119'luk artış istemişti. İşveren ise bir önceki görüşmede ilk 6 ay için yüzde 50, sosyal haklara ise ilk yıl için yüzde 80'lik zam teklifi etti.

Tarafların 4 Ocak'ta İstanbul'da yaptığı son görüşmeden de anlaşma çıkmadı. İşveren saat ücretlerine birinci altı ay için yüzde 60, sosyal haklarda ilk yıl için yüzde 85 zam önerisini sundu.

Ancak işveren 2 yılda bir yapılan sözleşmenin 3 yıla çıkarılması, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının tamamen kaldırılmasını talep etti. Ayrıca ikramiyelerin işe gelinemeyen günler için kesilmesi de teklif edildi.

İşçi tarafı, kazanılmış hakları geriye götürmek isteyen işverenin taleplerini kabul etmeyerek masadan kalktı.

Türk Metal Sendikası fabrikalarda eylem vitesini yükseltmeye hazırlanıyor.

Metal işçileri önümüzdeki günlerde vardiya değişimlerinde fabrika içerisinde yürüyüşler düzenleyecek. İş yavaşlatma süreleri de gün gün uzayacak.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Türk Metal Sendikası # Türk Metal Sanayicileri Sendikası
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