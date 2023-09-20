Metal işçilerinin zam pazarlığı başlıyor! Tarafların ilk toplantısı 26 Eylül'de

Özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesi başlıyor. Masada işçiyi Türk Metal Sendikası, işvereni ise Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS temsil ediyor.

Taraflar ilk toplantısını 26 Eylül’de yapacak. İşverenin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda talepler dinlenecek.

Taleplerini açıklayan sendika saatlik ücreti 65 liranın altında olan üyelerinin saatlik ücretinin 65 liraya çekilmesini istedi. Daha sonra, tüm saat ücretlerine sözleşmenin ilk altı aylık dönemi için yüzde 80 zam talep edildi.

20 yılla sınırlı olmak üzere, her kıdem yılı için ücretlerde de 3 lira artış istendi. Sosyal haklarda ilk yıl için yüzde 150 artış masada olacak.

VATAN PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kapsamlı sözleşme sürecine yönelik Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu’ndan bir açıklama geldi. Büro Başkanı Hüseyin Karanlık, sözleşmenin sadece metal işçilerinde değil tüm emek cephesinde yankı uyandıracağına dikkat çekti