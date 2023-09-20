Metal işçilerinin zam pazarlığı başlıyor! Tarafların ilk toplantısı 26 Eylül'de
Yaklaşık 150 bin metal işçisinin zam pazarlığında geri sayım başladı. Türk Metal Sendikası 26 Eylül’de masaya taleplerini getirecek, müzakere başlayacak. Sözleşme sürecine ilişkin Vatan Partisi’nden bir değerlendirme geldi.
Özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesi başlıyor. Masada işçiyi Türk Metal Sendikası, işvereni ise Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS temsil ediyor.
Taraflar ilk toplantısını 26 Eylül’de yapacak. İşverenin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda talepler dinlenecek.
Taleplerini açıklayan sendika saatlik ücreti 65 liranın altında olan üyelerinin saatlik ücretinin 65 liraya çekilmesini istedi. Daha sonra, tüm saat ücretlerine sözleşmenin ilk altı aylık dönemi için yüzde 80 zam talep edildi.
20 yılla sınırlı olmak üzere, her kıdem yılı için ücretlerde de 3 lira artış istendi. Sosyal haklarda ilk yıl için yüzde 150 artış masada olacak.
VATAN PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Kapsamlı sözleşme sürecine yönelik Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu’ndan bir açıklama geldi. Büro Başkanı Hüseyin Karanlık, sözleşmenin sadece metal işçilerinde değil tüm emek cephesinde yankı uyandıracağına dikkat çekti
- Şu sırada Türk Metal Sendikası ve MESS arasında toplu sözleşme 150 bine yakın işçiyi ilgilendiren bir masaya oturuyorlar. Sendikanın TÜRKİŞ’in 150 bin kişilik bu tolu sözleşme görüşmeleri aslında 150 bin kişilik metal işçileri şahsında bütün emekçilerin adına yürütülecek mücadele olacak. Tam da OVP’nin gündeme getirildi emekçinin sırtına yük bindirilmek istendiği ekonomik kriz nedeniyle sırtlandığı ortamda bu mücadelede 150 bin kişilik metal işçilerini hem de emekçileri halkı ilgilendirecek. Aslında büyük çalı meydan muharebesi için sistem kurulmuş vaziyette. Meydan savaşı olacaktır.