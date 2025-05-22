Migros 2025 kurbanlık fiyatlarını açıkladı: İşte o liste...

Migros, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden özenle seçilen kurbanlık hayvanları, İslami usullere uygun şekilde ve uzman kasaplar tarafından ücretsiz kesim hizmetiyle satışa sunduğunu duyurdu. Kurbanlıklar, veteriner hekim kontrolünden geçirilerek hijyenik koşullarda hazırlanıyor ve kişiye özel kesim ile paketleme yapılıyor.

Migros'ta satışa sunulan kurbanlık fiyatları şu şekilde açıklandı:

Karaman cinsi küçükbaş kurbanlık: Ortalama canlı ağırlığı 30-35 kg, koli ağırlığı yaklaşık 12-16 kg, 15.950 TL

Kıvırcık cinsi küçükbaş kurbanlık: Ortalama canlı ağırlığı 38-42 kg, koli ağırlığı yaklaşık 16-20 kg, 19.950 TL

Büyükbaş kurbanlık (1/7 hisse): Sakatat içermeksizin yaklaşık 23-27 kg kemiksiz et, 26.950 TL

Tüm kesimlerde kurbanlıkların yaklaşık ağırlığı önceden müşteriye bildiriliyor. Kilo sınırının aşılması durumunda, fazla et aynı kolinin içinde teslim ediliyor. Büyükbaş kurbanlıklar yedi kişilik hisselere bölünüyor ve kemiksiz şekilde hazırlanıyor.

Kıvırcık ve Karaman küçükbaş kurbanlıklar ise koli içinde; 2 but, 2 kol, 2 kafes, 1 gerdan ve 1 böbrek yatağı ile birlikte teslim ediliyor. Veteriner kontrolünden geçen karaciğer, dalak ve yürek gibi organlar da kolilere ekleniyor.

Migros müşterileri, kurban siparişlerini Migros mağazalarından, migros.com.tr üzerinden ya da Migros Mobil uygulaması aracılığıyla verebiliyor. Siparişler, adrese teslim ya da mağazadan teslim alma seçenekleriyle gerçekleştirilebiliyor.