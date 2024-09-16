Milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan etkileyecek: Enflasyon beklentisine göre asgari ücret ne kadar zam olacak?

Hükümet, yıl sonu enflasyon beklentisini OVP ile revize etti. 2024 yılı enflasyonunun yüzde 41.5’e gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu beklenti, milyonlarca çalışan, memur ve emeklinin maaş zammında belirleyici olacak. Özellikle asgari ücretin zam oranı bu veriler ışığında değerlendirilecek.

ASGARİ ÜCRETE ZAM NE KADAR OLUR?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, yıl sonu enflasyonunun yüzde 41,5 olmasının beklendiğini belirterek, asgari ücretin bu seviyenin altında kalmayacağını ifade etti. Yılmaz, asgari ücrete yüzde 45 ile yüzde 50 oranında bir zam yapılabileceğini ve yeni maaşın 24 bin 500 TL ile 25 bin 000 TL arasında olacağını öngördü.

REFAH PAYI GÜNDEME GELEBİLİR Mİ?

Asgari ücrette sadece enflasyon değil, refah payı da belirleyici olabilir. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşacak. Geçmiş dönemlerde enflasyonun üzerine refah payı eklenerek asgari ücret belirlenmişti. Bu yıl da refah payının gündeme gelmesi mümkün.

2025 VE SONRASI İÇİN BEKLENTİLER

OVP’ye göre, 2025 yılı enflasyon hedefi yüzde 17.5, 2026 yılı için yüzde 9,7 ve 2027 yılı için yüzde 7 olarak belirlendi. Bu düşüş eğilimi, önümüzdeki yıllarda asgari ücret zamlarının daha düşük olacağına işaret ediyor. Yılmaz, "Bu yıl yapılacak yüksek zam, önümüzdeki yılların en büyük artışı olabilir." dedi.

Asgari ücretle ilgili tüm gelişmeler, milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Enflasyon verileri ve hükümetin politika hedefleri doğrultusunda yapılacak zam, çalışanların maaşlarını doğrudan etkileyecek.