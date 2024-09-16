24 şehirde Siberağ-7 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı

24 şehirde "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik "Siberağ-7" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
24 şehirde Siberağ-7 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı
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24 şehirde "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik eş zamanlı olarak Siberağ-7 operasyonları düzenlendi.

46 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Geniş kapsamlı operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından, Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak'ta "Siberağ-7" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlarda 5 yıldır aranan 38, 5-10 yıldır aranan 7, 10 yıl ve üzerinde aranan bir şüphelinin yakalandığını kaydederek, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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