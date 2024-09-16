24 şehirde Siberağ-7 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı
24 şehirde "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik "Siberağ-7" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı.
24 şehirde "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik eş zamanlı olarak Siberağ-7 operasyonları düzenlendi.
46 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Geniş kapsamlı operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından, Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak'ta "Siberağ-7" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.
Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlarda 5 yıldır aranan 38, 5-10 yıldır aranan 7, 10 yıl ve üzerinde aranan bir şüphelinin yakalandığını kaydederek, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullandı.
2️⃣4️⃣ ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Hırsızlık”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis”, “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” olmak üzere Siber Suçlardan arananlara yönelik yapılan “SİBERAĞ-7” operasyonlarında 4️⃣6️⃣ şahıs yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 16, 2024
Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/UuO95lSPN3
Kaynak: Anadolu Ajansı