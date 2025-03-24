Milyonlarca emekliye bayram müjdesi! İkramiyeler bugün hesaplara yatıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ödeme takvimini duyurdu. 15,5 milyon emekli ve hak sahibi, bugünden itibaren hesaplarına ikramiye ödemesi alacak.

Ancak, hükümetin emekli ikramiyelerini 4 bin TL’ye çıkarmaya yönelik yasa teklifi henüz Meclis’ten geçmediği için, ilk etapta 3 bin TL yatırılacak. Yasa onaylandığında, eksik kalan 1.000 TL’lik fark, ilerleyen günlerde hesaplara aktarılacak.

SGK, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere yapılacak ödemeleri belirlenen tarihlere göre gerçekleştirecek. İşte ödeme planı:

SSK (4a) emeklileri:

Maaş günü 17, 18, 19 Mart olanlar 24 Mart’ta (bugün),

20, 21, 22 Mart olanlar 25 Mart’ta,

23, 24, 25, 26 Mart olanlar ise 26 Mart’ta ödemelerini alacak.

Tüm Bağ-Kur emeklileri için ödeme 27 Mart’ta yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında maaş alanlara 28 Mart’ta ödeme yapılacak.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR DA YARARLANACAK

Bayram ikramiyesinden sadece emekliler değil, dul ve yetim maaşı alanlar da hisse oranlarına göre faydalanacak.

Eşinden maaş alan dul bireylere %75 oranında,

Hem kendi emekliliğinden hem eşinden maaş alanlara %50 oranında,

Yetim maaşı alanlara %25 oranında ödeme yapılacak.

Bayram ikramiyesi artışı yürürlüğe girerse, devlete 28,4 milyar TL ek maliyet çıkacak.