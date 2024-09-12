Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: SGK borcunuz olabilir! Yasal takip başlatılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugün milyonlarca kişiye gönderdiği kısa mesaj ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesi çağrısında bulundu. SGK, borcunu ödemeyenler hakkında yasal takip başlatılacağı uyarısında bulundu.

Mert Sagit Mert Sagit
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: SGK borcunuz olabilir! Yasal takip başlatılacak
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca kişiye gönderdiği mesajda, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesini talep etti. Kısa süre içerisinde borçların ödenmemesi halinde yasal takip başlatılacağı belirtilen uyarıda, mevcut borç durumunun e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği hatırlatıldı.

SGK tarafından gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

- Değerli sigortalımız, Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ve yine e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Aksi takdirde yasal takip başlatılacaktır. Borcunuzu ödemiş olmanız halinde bu mesajı dikkate almayınız.
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