Milyonların maaşı için karar zamanı: Hakem kurulu bugün ikinci kez toplanacak

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam oranında uzlaşma sağlanamaması üzerine süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşındı. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki kurul, bugün saat 11.00’de toplanacak. Yasa gereği kurulun 5 gün içinde kesin kararını açıklaması gerekiyor.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ SONUÇSUZ KALDI

Toplu sözleşme süreci 1 Ağustos’ta başlamış, 19 Ağustos’ta sona ermişti. Görüşmelerde 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanırken, memur ve emeklilerin genel zam oranı konusunda Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında mutabakat sağlanamadı. Memur-Sen’in Hakem Kurulu’na başvurmayacaklarını açıklamasının ardından süreci Kamu İşveren Heyeti taşıdı.

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’ta yaptığı ilk teklifte 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6, 2027’nin her iki yarısı için ise yüzde 4’er zam önerdi.

15 Ağustos’ta bu teklif revize edilerek 2026 yılı için taban aylığa 1000 lira artış öngörüldü.

18 Ağustos’taki son revizyonda ise 2026’nın ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7 zam teklifi gündeme geldi. 2027 için öngörülen yüzde 4+4 zamda değişiklik yapılmadı.

KARAR KESİN VE İTİRAZSIZ OLACAK

11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun oy çokluğuyla alacağı karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek. Kurulun önümüzdeki hafta açıklayacağı karar, 2 yıl boyunca memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarını belirleyecek.