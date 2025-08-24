Tatil hayali kabusa döndü! Öğrenci minibüsü tıra çarptı, ölü ve yaralılar var!

Mersin’in Erdemli ilçesinde Diyarbakır’dan Mersin’e tatile getirilen yurt çocuklarını taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Mehmet Zemin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, sürücünün uyuması sonucu sağ şeritte park halinde bulunan 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunanlardan biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 1’i ağır olmak üzere 10 kişi de yaralandı. Minibüste Diyarbakır’dan Mersin’e tatile getirilen yurt çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise savcının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazadan sonra minibüsün bir parçasının tırın dorsesine yapıştığı, tekerlerinden birinin ise koparak tırın altına girdiği görüldü. İlk ifadesinde sürücü Mehmet Zemin A., uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin minibüs kaza
