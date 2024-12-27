Morgan Stanley'in raporunda asgari ücret ve faiz indirimine dair çarpıcı tahmin! Mehmet Şimşek ile yapılan görüşmeden sonra hazırlanmıştı

Morgan Stanley'in Türkiye ekonomisini değerlendirdiği raporundaki asgari ücret ve faiz indirimi ile ilgili tahmini gündem oldu. Söz konusu tahminlerin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in New York ziyaretinde Morgan Stanley'nin üst yönetimiyle bir araya gelmesinin ardından yapılması da dikkati çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayında 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, yatırımcı toplantıları ve görüşmeler gerçekleştirmişti.

Bakan Mehmet Şimşek, bu kapsamda, ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley'nin üst yönetimiyle bir araya geldiği öğrenilmişti.

MORGAN STANLEY'DEN ASGARİ ÜCRET VE FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNİ

Morgan Stanley, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in New York temaslarının ardından Türkiye ekonomisi ile ilgili bir rapor hazırlamıştı.

Morgan Stanley'in 2025 yılında gelişmekte olan piyasalarına yönelik beklentilerini değerlendirdiği raporunda Türkiye ekonomisi için, "Türkiye: Bir dönemecin başında" ifadesi kullanılmıştı.

Morgan Stanley, Türkiye'de önemli ölçüde daha sıkı bir makro politika duruşu uygulanarak, makro dengesizliklerin azaltıldığı ve dış tamponların güçlendirildiğini belirtirken, temel senaryosunun, ılımlı büyüme ve yüzde 20'nin ortalarına doğru devam eden enflasyon düşüşü öngördüğünü ve bunun da gelecek yıl kademeli bir faiz indirimi döngüsünün yolunu açmasını beklediğini dile getirdi.

Morgan Stanley, raporunda, gerçek faiz oranlarının nispeten yüksek kalacağına dair kendi beklentisini temel almış ve liranın reel olarak değer kazanmasının devam etmesini (özellikle 2025 ilk çeyrekte) ve iç talepte ve enflasyon beklentilerinde kademeli bir yumuşamayı, Aralık 2024'teki yüzde 44,5'ten Aralık 2025'e kadar manşet enflasyonun yüzde 26'ya düşmesine yönelik temel senaryo tahminlerini destekleyen faktörler olarak hesaba kattığını dile getirmişti.

Morgan Stanley'in raporunda, bu tahminlerin, ocak ayından itibaren asgari ücrette yüzde 30'luk bir artış ve yeni yılda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yüzde 25'lik bir artış varsayımına dayandığı ifade edilmişti.

Morgan Stanley, bu veriler ışığında kademeli bir faiz indirimi döngüsüne yaklaşıldığını da belirtmişti.

Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın manşet enflasyonu 2025 sonuna kadar yüzde 21 ve 2026 sonuna kadar yüzde 12 olarak öngörmesini, kademeli bir faiz indirimi döngüsüne yaklaşıldığının bir işareti olarak değerlendirmişti.