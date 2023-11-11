Motorine İndirim Müjdesi! Kaç TL İndirim Bekleniyor? Araç Sahipleri bu Haberi Bekliyor!

Akaryakıt fiyatları taşıt sahiplerinin cebini yapmaya devam ederken Brent petrolü fiyatlarının düşmesiyle indirim beklentisi oluştu. Hafta başına indirim bekleyen araç sahiplerinin beklentisi gerçekleşecek mi? Motorine indirim geliyor mu?

Motorine İndirim Müjdesi! Kaç TL İndirim Bekleniyor? Araç Sahipleri bu Haberi Bekliyor!
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Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle akaryakıtta da indirim beklentisi oluştu. Brent petrolünün fiyatı son bir haftada 87 dolara 81,43 dolara geriledi. Araç sahipleri ise umutla indirim haberini bekliyor. 

Motorinde hafta başı indirim bekleniyor. 

Motorine İndirim Müjdesi! Kaç TL İndirim Bekleniyor? Araç Sahipleri bu Haberi Bekliyor! - Resim : 1

MOTORİNDE HAFTA BAŞI 1,5 TL İNDİRİM BEKLENİYOR

Motorinde petrol fiyatının düşmesiyle gerçekleşecek indirim litre başına 1,5 TL olacak. 

İndirimin ardında motorinin listesinin üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de 36-37 TL aralığına gerilemesi bekleniyor. 

Ancak indirimin ardından (Ekim ayında olduğu gibi) tekrar zam olması ihtimali de çok sayıda insanı düşündürüyor.  Ekim ayında motorine 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı.

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