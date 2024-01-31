MTV'nin ilk taksit ödemesi bugün sona eriyor

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde ilk taksit için bugün son gün. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak.

MTV'nin ilk taksit ödemesi bugün sona eriyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme sürecinde sona gelindi. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksitinin ödeme süresi bugün bitiyor.

İkinci taksit ödemeleri temmuz ayında yapılacak vergiyi zamanında ödemeyenler cezalı duruma düşerek faiz ödemek zorunda kalacak.

MTV vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden ödenebiliyor. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabiliyor.

MTV yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 taksite bölünüyor.

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