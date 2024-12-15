Murat Kurum duyurdu! Bakanlık personel alacak... İşte aranan şartlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden bakanlığın bin 331 personel alacağını duyurdu. Bakan Kurum'un yaptığı duyuruda, "Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz. 2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1.331 personel alımı yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER? HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPILACAK?

Bakan Kurum'un yaptığı duyuruda, bakanlığa yapılacak alımda aranan şartlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken hangi pozisyonlarda alım yapılacağı şu şekilde sıralandı:

500 çevre ve şehircilik uzmanı yardımcısı

Millî emlak denetmen yardımcısı

Milli emlak uzman yardımcısı

Coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur

200 engelli memur

99 teknik (mühendis ve mimar)

383 idari personel

45 destek personeli

20 iklim değişikliği uzman yardımcısı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 84 sözleşmeli personel

Ayrıca Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Projesi kapsamında 1500 kişi istihdam edilecek.

KPSS ŞARTI ARANIYOR MU?

Bakanlığın aradığı pozisyonlarda personel alımları KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak.

İşte Bakan Kurum'un o duyurusu: