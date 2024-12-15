Murat Kurum duyurdu! Bakanlık personel alacak... İşte aranan şartlar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bin 331 personel alacak. Alımı Bakan Kurum duyurdu. Peki hangi pozisyonlarda personel alınacak? Alınacak personellerde aranan şartlar neler? KPSS şartı aranıyor mu? İşte yanıtı...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden bakanlığın bin 331 personel alacağını duyurdu. Bakan Kurum'un yaptığı duyuruda, "Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz. 2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1.331 personel alımı yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER? HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPILACAK?
Bakan Kurum'un yaptığı duyuruda, bakanlığa yapılacak alımda aranan şartlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken hangi pozisyonlarda alım yapılacağı şu şekilde sıralandı:
- 500 çevre ve şehircilik uzmanı yardımcısı
- Millî emlak denetmen yardımcısı
- Milli emlak uzman yardımcısı
- Coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur
- 200 engelli memur
- 99 teknik (mühendis ve mimar)
- 383 idari personel
- 45 destek personeli
- 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı
- Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 84 sözleşmeli personel
- Ayrıca Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Projesi kapsamında 1500 kişi istihdam edilecek.
KPSS ŞARTI ARANIYOR MU?
Bakanlığın aradığı pozisyonlarda personel alımları KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak.
İşte Bakan Kurum'un o duyurusu:
Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz.— Murat KURUM (@murat_kurum) December 15, 2024
2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1.331 personel alımı yapıyoruz.
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/HTkOcPRLRV