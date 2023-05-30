Dış ticaret rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 düşüşle 28 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 artarak 8 milyar 738 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Nisan 2022'de yüzde 79,1 iken geçen ay yüzde 68,9'a geriledi.

İhracat, ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3 azalarak 80 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 7,1 artışla 124 milyar 313 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ocak-nisan döneminde yüzde 32,9 yükselerek 43 milyar 444 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2022'de yüzde 71,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 65,1'e geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, nisanda yüzde 17,2 azalarak 21 milyar 807 milyon dolardan, 18 milyar 50 milyon dolara geriledi. Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 3 artarak 21 milyar 219 milyon dolardan 21 milyar 865 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı nisanda 3 milyar 815 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 7,2 azalarak 39 milyar 914 milyon dolara geriledi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6 oldu.