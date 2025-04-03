Nisan ayı kira artış oranı belli oldu! İşte yeni tavan zam oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart 2025 enflasyon verilerinin ardından, nisan ayında kira artışlarında uygulanacak tavan oran netleşti.

Buna göre, konut ve iş yerleri için nisan ayı kira artış oranı yüzde 51,26 olarak hesaplandı.

GEÇEN AYLARA GÖRE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Son aylarda kira zam oranlarında dalgalanmalar yaşanıyordu.

Şubat ayında kira artış tavanı yüzde 56,35 olarak belirlenmişti.

Mart ayında ise bu oran yüzde 53,83’e gerilemişti.

Nisan ayında ise kira zam oranı yüzde 51,26 olarak açıklandı.

Böylece kira artış oranlarında son iki ayda kademeli bir düşüş yaşandı.