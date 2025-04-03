Mart ayı enflasyonu açıklandı!

Türkiye’de enflasyon rakamları merakla beklenirken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2025 verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, mart ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) %2,46 oranında artış gösterdi.

Yıllık enflasyon ise %38,10 olarak kaydedildi. Bu veriler, şubat ayında %39,05 seviyesinde olan yıllık enflasyonun martta düşüş eğilimi gösterdiğini ortaya koydu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon tahminleri daha yüksek seviyelerdeydi. AA Finans’ın düzenlediği ankette, mart ayında TÜFE’nin %2,90 oranında artacağı, yıllık enflasyonun ise %38,70 seviyesine gerileyeceği tahmin edilmişti.

Ancak TÜİK’in açıkladığı rakamlar, bu tahminlerin altında kaldı.

Şubat 2025 enflasyonu:

Aylık enflasyon: %2,27

Yıllık enflasyon: %39,05

Mart 2025 enflasyonu:

Aylık enflasyon: %2,46

Yıllık enflasyon: %38,10

Ekonomistler, mart ayındaki siyasi hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların enflasyon üzerinde etkili olabileceğini değerlendirmişti. Ancak kur şokunun ayın ikinci yarısına denk gelmesi ve Merkez Bankası’nın müdahaleleri nedeniyle enflasyon üzerindeki etkinin sınırlı kaldığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre, enflasyonun kısa vadede dalgalı bir seyir izlemesi, ancak yıl sonuna doğru belirgin bir gerileme göstermesi bekleniyor.

2025 yıl sonu TÜFE beklentisi:

Önceki ayki tahmin: %28,25

Güncellenen tahmin: %30,10