O banka satılıyor!

Beyrut merkezli Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki olan Odeabank 2011'de mevduat bankası olarak kurulma izni almış, BDDK'nın onayıyla 2012'de de 533 milyon 520 bin liralık sermaye ile faaliyete başlamıştı. Şimdi ise dev banka ADQ'ya satılıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yatırım Zinciri Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), mevduat bankası Odeabank'ı satın alıyor. Odeabank sermayesinin yüzde 96'sını satın almak isteyen ADQ, Bank Audi liderliğindeki konsorsiyumla anlaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, Bank Audi ve diğer yatırımcıların da Odeabank'ın sermayesindeki paylarını ADQ'ya satma konusunda anlaştığı belirtildi.

'YENİLİKLERE ÖNCÜLÜK EDECEK'

ADQ Grup Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla, Odeabank'ın satın alınmasının, portföy şirketlerinin ve ekonominin sürdürülebilir gelişimi için temel oluşturan varlıklara yatırım yapma taahhütlerini pekiştirdiklerini belirtti.

AlMulla, "ADQ'nun bir parçası olarak, Odeabank, yeni sermayeye erişim sağlayacak ve geniş portföyümüzü Türkiye'deki çekici piyasa dinamikleriyle destekleyerek sinerjileri açığa çıkarmaya olanak tanıyacaktır. Bu yatırımın, Odeabank'ın büyüme planlarının uygulanmasını hızlandırırken finansal hizmetler sektöründe teknolojik yeniliğe öncülük edeceğine eminiz." değerlendirmesini yaptı.

ODEABANK BAŞVURU YAPACAK

Odeabank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın onaylanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurumu onaylarına başvurulacak.

Anlaşmaya göre, Bank Audi'nin yüzde 76,419 payının yanında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development, "EBRD") yüzde 8,009, Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, "IFC") yüzde 6,362, IFC FIG Investment Company S.a.r.l yüzde 3.426 ve Mohammad Hassan Zeidan yüzde 1,780 oranındaki paylarını ADQ'ya satmayı kabul ettiler.

Açıklamada, "Yasal izin süreçleriyle ilgili gelişmeler oldukça, gerekli bildirimler Bankamızca yapılacaktır" denildi.