O borç ödenmezse e-haciz uygulanacak: Son tarih belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksiti için ödeme süresi yaklaşıyor. Ödeme yapmayan araç sahiplerine gecikme faizi uygulanacak ve e-haciz riskiyle karşı karşıya kalınacak.
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2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksiti ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı ve 31 Ocak'ta sonlanacak.
Milyonlarca araç sahibini etkileyen MTV ödemeleri, vergi daireleri, PTT, banka şubeleri, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları aracılığıyla yapılabiliyor.
ÖDENMEYEN BORÇLARA E-HACİZ UYGULANACAK
31 Ocak'a kadar ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak.
Bu tarihe kadar ödeme yapılmadığında, gecikme faizi uygulanacak ve vergi daireleri, ödenmeyen borçlar için e-haciz işlemi başlatma hakkına sahip olacak.
MTV ödemesi yapılmadan araç muayenesi gerçekleştirilemez. Motorlu Taşıtlar Vergisi, yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor.