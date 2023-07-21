O şehirde ekmeğe zam

Balıkesir Fırıncılar Odası ekmeğin fiyatının 1 Ağustos’tan itibaren 7.50 TL olacağını duyurdu. Karar çerçevesinde Balıkesir merkez ve 18 ilçesinde Ağustos ayı itibariyle 210 gram ekmek 5 TL'den 7.50 TL'ye yükseldi.mek

Öte yandan yeni fiyat tarifesinin Edremit Körfezi ilçelerinde bugünden itibaren uygulamaya başlayacağı öğrenildi. Buna göre; Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Havran’da 210 gram ekmeğin 7.50 TL’den satılacağı öğrenildi.