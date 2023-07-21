O şehirde ekmeğe zam
Balıkesir Fırıncılar Odası duyurdu! Ekmeğe zam geldi! Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Havran’da 210 gram ekmeğin fiyatı o rakamdan satılacak...
Balıkesir Fırıncılar Odası ekmeğin fiyatının 1 Ağustos’tan itibaren 7.50 TL olacağını duyurdu. Karar çerçevesinde Balıkesir merkez ve 18 ilçesinde Ağustos ayı itibariyle 210 gram ekmek 5 TL'den 7.50 TL'ye yükseldi.mek
Öte yandan yeni fiyat tarifesinin Edremit Körfezi ilçelerinde bugünden itibaren uygulamaya başlayacağı öğrenildi. Buna göre; Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Havran’da 210 gram ekmeğin 7.50 TL’den satılacağı öğrenildi.
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